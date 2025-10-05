La Laguna
Detenido por intento de agresión sexual a una mujer mayor en Taco
La Policía Nacional arresta a un varón de más de 40 años, que tiene antecedentes y ya ha estado en la cárcel de Tenerife II
Un hombre de más de 40 años fue detenido por un intento de agresión sexual a una mujer de avanzada edad en el municipio de La Laguna. Los hechos ocurrieron hace varias semanas en una vivienda del barrio de Taco y, según las fuentes consultadas, no era la primera vez que el mencionado individuo realizaba acciones similares.
El varón tocó supuestamente en la puerta de la víctima y, tras saludarla con cierto afecto, le pidió un vaso de agua. A continuación, siguió con un comportamiento cercano hacia la octogenaria. Pero la mujer detectó que esas acciones no eran normales en absoluto. Además, percibió que el ahora investigado se mostraba muy ansioso.
Al final, la persona de avanzada edad consiguió salir de su vivienda y así evitar lo que pudo haber acabado en una violación.
La afectada decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional en La Laguna. Por las características de este suceso, el caso fue asumido por la Unidad de Familia y Menor (UFAM). La perjudicada identificó, sin ningún género de dudas, a quien trató de agredirla sexualmente. Se trata de un vecino de Taco.
El individuo fue arrestado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción que se encontraba en funciones de guardia.
Integrantes de la Unidad de Familia y Menor comprobaron que el hombre apresado tenía, al menos, cinco antecedentes penales por agresiones sexuales a mujeres de avanzada edad. De hecho, ha estado en el centro penitenciario de Tenerife II por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
