Rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Playa Jardín
El hombre, de 38 años, fue trasladado en estado moderado a Hospiten Bellevue tras ser rescatado del mar por los socorristas de la playa
A las 14:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta solicitando asistencia sanitaria para un bañista que había sido rescatado del agua por los socorristas de Playa Jardín.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó de inmediato una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico al lugar del incidente.
El afectado, un hombre de 38 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia signos de ahogamiento de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia del SUC al hospital Hospiten Bellevue.
Asimismo, agentes de la Policía Local acudieron a la zona y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
