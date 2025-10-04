Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente fatal en Canarias: muere al volcar con su vehículo en Fuerteventura

La víctima tuvo que ser liberada del habitáculo del coche pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Un hombre murió en la madrugada de este sábado tras volcar con su vehículo en Fuerteventura, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se registraron poco después de la medianoche en la FV-104, a la altura del Parque Holandés, en el municipio de La Oliva y en dirección a Puerto del Rosario. Sobre las 00:17 horas, el Cecoes recibió una alerta en la que informaban del vuelco de un vehículo con una persona atrapada en el interior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de La Oliva, quienes procedieron a liberar al conductor, además de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico, cuyo personal se encargó de valorar al afectado.

Los sanitarios comprobaron que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que se confirmó su fallecimiento.

También intervinieron agentes de la Guardia Civil, que instruyen las diligencias, y personal del Servicio de Carreteras, que realizó las tareas de limpieza de la vía.

