Treinta detenidos y 21 investigados por el robo en maletas en el aeropuerto Tenerife Sur

La operación desarrollada en el aeropuerto Tenerife Sur para desmantelar una organización criminal dedicada a robar objetos de valor en maletas y después venderlos en el mercado negro se saldó con 30 personas detenidas y 21 más investigadas.

Así lo confirmó este viernes la Comandancia Provincial del Instituto Armado, después de que EL DÍA adelantara la operación desarrollada durante la jornada de este jueves en la citada infraestructura aeroportuaria.

Algunos de los objetos robados en maletas de aeropuertos de Tenerife / El Día

Los individuos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, daños y blanqueo de capitales.

En una joyería de Santa Cruz

En una joyería situada en el centro de Santa Cruz de Tenerife, que fue registrada durante la tarde del pasado jueves, los agentes encontraron joyas y relojes sustraídos valorados en 59.000 euros y que fueron vendidos a dicho establecimiento comercial por algunos de los implicados en la trama.

La actual operación se originó tras el exhaustivo análisis de todas las pruebas recogidas durante un dispositivo similar en diciembre del año 2023.

La operación llevada a cabo este jueves se denominó Boro TF y deriva de la desarrollada hace casi dos años, llamada Oretel, y en la cual fueron apresadas 14 personas e investigadas otras 20. En diciembre del 2023 se recuperaron efectos valorados en casi dos millones de euros.

El dispositivo de diciembre del 2023 empezó tras detectarse un aumento en el número de denuncias y quejas interpuestas por viajeros que pasaban por el aeropuerto Tenerife Sur que detectaban robos y hurtos en sus equipajes facturados. Las víctimas son ciudadanos de diferentes nacionalidades.

Los efectos robados fueron encontrados en las taquillas de los trabajadores implicados, en sus coches particulares y en algunas viviendas. Tras el análisis de todos esos efectos, comenzó la actual investigación, donde están investigadas, en total 51 personas por los mencionados delitos.

En las diversas gestiones se supo que en una joyería de la calle Juan Bethencourt Alfonso (también conocida como San José), en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, varios de los implicados en los robos habrían vendido, durante años, parte de las piezas de oro, relojes y otros objetos preciosos sustraídos.

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) del aeropuerto Tenerife Sur, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

La investigación está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Granadilla de Abona.