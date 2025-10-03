Pillan 'in fraganti' a dos menores robando en una vivienda en Arona

Esta información se publicó el día 03 OCT 2025. El contenido hace referencia a esa fecha.

La Policía Local de Arona procedió el pasado miércoles, en una zona residencial, a la detención de dos menores de 14 años de edad por la comisión de un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas.

Ambos fueron sorprendidos in fraganti escalando el muro perimetral y sacando objetos del interior de la propiedad. La voz de alarma la dieron los vecinos colindantes que observaron cómo los detenidos escalaban, se introducían y extraían pertenecías del interior.

En el lugar comparece el propietario que manifiesta su intención de interponer la correspondiente denuncia.

Detención

Lo agentes de este cuerpo policial procedieron a poner en conocimiento de los hechos a sus padres y a la Fiscalía de Menores, trasladándolos al Centro Médico para su valoración y a Jefatura para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Desde el Ayuntamiento de Arona se destaca la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y resolución de actos delictivos. Gracias al rápido aviso de los vecinos alertando a las autoridades fue posible una respuesta inmediata y eficaz por parte de la Policía Local de Arona.

Esta intervención forma parte del compromiso y trabajo de los agentes de este cuerpo en Arona que demuestra una vez más la eficacia de su trabajo policial y el compromiso con el cumplimiento de la ley y la protección del bienestar común.