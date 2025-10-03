Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Narcotráfico en Tenerife: A prisión por trasladar 1.800 kilos de hachís hasta Los Cristianos

Dos hombres fueron arrestados en un operativo realizado por la Policía Nacional en la madrugada del miércoles

Imagen de archivo de los juzgados de Arona

Imagen de archivo de los juzgados de Arona / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Los hombres detenidos durante la madrugada del pasado miércoles por desembarcar un cargamento de 1.800 kilos de hachís por la zona de Los Cristianos, en el Sur de Tenerife, ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza en la jornada de ayer.

Dos arrestados en la operación de la Policía Nacional pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona. Y dicho órgano acordó su entrada en la cárcel de forma preventiva hasta la celebración del juicio.

Ambos fueron los encargados de trasladar la sustancia ilícita desde la costa noroccidental africana hasta el litoral de Arona.

La autoridad judicial les atribuye un delito de tráfico de drogas de notoria importancia y mediante la utilización de una embarcación, tras aplicar los artículos 368, 369.5 y 370 del Código Penal, según las fuentes consultadas.

Los agentes interceptaron 49 fardos de hachís en una playa de la localidad turística y residencial.

Noticias relacionadas y más

A partir de ahora, supuestamente se abrirá una investigación para determinar a qué organización criminal de narcotraficantes pertenece dicho cargamento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents