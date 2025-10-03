Narcotráfico en Tenerife: Intervienen 1.500 kilos de hachís cerca de Los Cristianos

Un cargamento de unos 1.500 kilos de hachís fue interceptado recientemente en un servicio de la Policía Nacional desarrollado en el sur de Tenerife.

Agentes del cuerpo de seguridad desarrollaron un despliegue al ver aproximarse unas luces sospechosas durante la madrugada por la zona costera del municipio de Arona.

Y en el litoral consiguieron detectar la llegada de una ‘narcolancha’ que transportaba en su interior decenas de fardos de la citada sustancia estupefaciente.

La intervención se desarrolló en una playa muy próxima al núcleo turístico y residencial de Los Cristianos en el transcurso de la madrugada del pasado miércoles, según los datos que han trascendido hasta el momento.

Arrestos

Los profesionales de la Policía Nacional detuvieron en un primer momento a tres hombres que presuntamente están relacionados con el desembarco de la droga.

Los arrestados fueron trasladados a los calabozos por parte de los agentes que intervinieron en el dispositivo, donde permanecerán hasta la finalización de la instrucción de las diligencias y su pase a disposición del Juzgado de Instrucción que estos días se encuentra en funciones de Guardia en el partido de Arona.

Buena accesibilidad

Las organizaciones criminales utilizan cualquier punto del litoral de Tenerife con buena accesibilidad para vehículos para la descarga de drogas, que, en el caso del hachís, procede de la costa marroquí.

Cuando el desembarco de la mercancía ilícita se desarrolla con éxito, la sustancia estupefaciente se traslada en furgones o todoterrenos hasta las denominadas guarderías, que son los depósitos en los que los traficantes guardan el producto hasta que lo puedan distribuir en cantidades más reducidas.

Otros cargamentos

Cabe recordar que, por ejemplo, en la madrugada del pasado 10 de septiembre fue localizada una embarcación semirrígida en el litoral de La Caleta de Interián, en el municipio de Garachico, que supuestamente fue utilizada para la introducción de hachís.

Además de la citada lancha, en el lugar aparecieron varios bidones, que supuestamente fueron utilizados para el transporte del combustible y del agua para los tripulantes.

Sin embargo, no se halló ni rastro de los fardos de droga en esa ocasión.

Lancha sofisticada

Y en agosto pasado se encontró una sofisticada embarcación para el transporte de droga en la zona litoral del municipio de Los Silos, también en la costa noroeste de Tenerife.

Dicha lancha es similar a las utilizadas por los traficantes en otros puntos del país, como el Estrecho de Gibraltar.