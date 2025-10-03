Delincuencia organizada: Cae una banda por robar en maletas en el aeropuerto Tenerife Sur

Una organización criminal que se dedicaba presuntamente al robo de objetos de valor en los equipajes de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur (TFS) y a su posterior venta en el mercado negro fue desmantelada durante la jornada de ayer.

La investigación fue desarrollada por agentes de la Guardia Civil y se centró en algunos trabajadores que se dedican a transportar maletas desde las bodegas de los aviones hasta el carrusel en el que las recogen los propietarios.

Según las primeras informaciones que han trascendido, en el dispositivo establecido por los profesionales del Instituto Armado hay, al menos, una veintena de personas investigadas por delitos contra el patrimonio, entre otros.

Servicio Fiscal y de Fronteras

La investigación de esta trama fue desarrollada por agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras destinados en la citada terminal, después de recibir información y denuncias sobre supuestas desapariciones misteriosas o sustracciones de efectos de valor en el equipaje de numerosas personas.

Algunas fuentes señalaron que los agentes llevaron a cabo la intervención entre la madrugada y la mañana de este martes en diferentes puntos de la terminal del aeropuerto internacional de Tenerife, por el que cada 12 meses pasan millones de pasajeros, tanto turistas como residentes que deben realizar viajes de empresa, por motivos de trabajo, de estudio o vacaciones.

Según los datos ofrecidos por AENA, durante el año pasado 13,7 millones de personas utilizaron el aeropuerto Tenerife Sur, lo que supuso un crecimiento del 11,4 por ciento respecto al ejercicio 2023.

Registro en una joyería de Santa Cruz

Algunos de los investigadores mantuvieron un encuentro en la madrugada en uno de los subterráneos de la terminal para planificar la actuación.

Durante la tarde, investigadores de la Guardia Civil también se desplazaron hasta una joyería situada en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife.

A lo largo de tres horas, desarrollaron un registro en un establecimiento de la céntrica calle Juan Bethencourt Alfonso (también conocida como San José).

Secreto de sumario

Supuestamente, dicha intervención se desarrolló para determinar si en dicho negocio se recibieron algunas de las joyas u otros objetos de valor sustraídos por los implicados en la trama. Sin embargo, el mencionado comercio no quedó precintado por parte de los guardias civiles en su puerta exterior.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granadilla de Abona que dirige la operación decretó el secreto de sumario sobre las actuaciones, con el objetivo que garantizar la eficacia de las diferentes gestiones planificadas para acabar con el citado grupo delictivo.

Operación similar en 2023

No es la primera vez que los agentes de la Benemérita realizan una investigación de estas características en el aeropuerto de Tenerife con mayor tráfico.

Hace casi dos años, a mediados de diciembre del 2023, una operación permitió el arresto de 14 empleados en el Tenerife Sur por llevar a cabo sustracciones de objetos de valor en equipajes. Otras 20 personas quedaron investigadas.

En aquel momento, los investigadores los arrestaron como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, daños materiales y blanqueo de capitales.

Casi dos millones de euros

El valor de los efectos robados en maletas fue estimado por el cuerpo de seguridad en casi dos millones de euros.

Los objetos preferidos por los ladrones eran joyas, teléfonos móviles de alta gama, relojes de lujo o productos electrónicos.