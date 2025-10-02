Tres cargos del Cabildo de El Hierro, a juicio por prevaricación urbanistica

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra tres responsables públicos y técnicos del Cabildo de El Hierro por su implicación en la construcción de una pista agrícola en suelo rústico protegido, en el marco de un procedimiento que podría acarrear penas de prisión, inhabilitación y la demolición de la obra. Piden para el exconsejero y actual teniente de alcalde de Valverde, Juan Pedro Sánchez, una pena de tres años y medio de prisión y 11 años de inhabilitación para cargo publico

Los acusados son un ingeniero técnico agrícola y jefe de sección del Servicio de Agricultura, el exconsejero de Medio Rural, Marino y Recursos Hidráulicos y un ingeniero de caminos que redactó el proyecto. Según el Ministerio Fiscal, cada uno de ellos desempeñó un papel clave en la tramitación, aprobación y ejecución del proyecto denominado “acondicionamiento de pista agrícola”, que en realidad supuso la creación de una vía nueva y asfaltada de unos 320 metros de longitud y hasta 9 metros de ancho, en una ladera con pendientes superiores al 50%.

La acusación sostiene que el proyecto fue presentado como un simple acondicionamiento de una pista preexistente, cuando en realidad se trataba de una obra de nueva construcción en suelo rústico de protección agraria, prohibida por la normativa urbanística vigente. El trazado, según los informes periciales, carecía de necesidad y proporcionalidad respecto a la actividad agrícola de la zona, y finalizaba en el límite de una parcela propiedad del propio jefe de sección, lo que apunta a un beneficio personal.

Entre los hechos que la Fiscalía considera probados se encuentran la redacción del proyecto con datos supuestamente falsos, la emisión de informes favorables a pesar de la ilegalidad urbanística, y la aprobación de resoluciones por parte del consejero implicado. El Ministerio Público califica estas actuaciones como delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y, en el caso del funcionario, también negociación prohibida y abuso en el ejercicio de su función.

Las penas solicitadas varían entre nueve meses y hasta dos años de prisión, multas económicas de hasta 18 meses, e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que oscilan entre los tres y once años, además de la demolición completa de la pista y la restauración del terreno a su estado original.

La Fiscalía también ha pedido la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para asegurar la reparación de los daños y los costes de la demolición, que correrían a cargo de los acusados.