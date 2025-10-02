Ya son 13 los procesados de la banda de Añaza por el asesinato de Alberto

Dos nuevas detenciones elevan a 13 el número de integrantes de la banda de Añaza procesados por el presunto secuestro, torturas y asesinato del joven tinerfeño Alberto González, ocurrido a finales de julio en Tenerife, y el rapto y las agresiones a un amigo de este, conocido como León, que quedó herido de gravedad y requirió atención hospitalaria.

Estos últimos arrestos se produjeron este martes. Después de pasar a disposición judicial, la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife decretó prisión provisional para uno de ellos, acusado de los delitos de homicidio o asesinato, lesiones graves, detención ilegal y pertenencia a organización criminal, tal y como confirmó el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La magistrada dejó en libertad con los cargos de encubrimiento y pertenencia a organización criminal al segundo detenido, sobre el que también pesan medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del joven que sobrevivió y de comunicarse con él.

Del total de 13 investigados por este suceso de extrema violencia, ocho se encuentran en prisión provisional bajo medidas excepcionales de seguridad. A todos se les atribuyen los mismos delitos que al último que acaba de ser enviado a Tenerife II: homicidio o asesinato, lesiones agravadas, detención ilegal y contra la integridad moral y pertenencia a grupo criminal.

La desarticulación de la banda de Añaza

La operación liderada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife ha logrado desarticular a uno de los grupos con mayor historial delictivo de la Isla. Se ha desarrollado en tres tandas. La primera se saldó con la detención de los tres cabecillas de la banda de Añaza: el empresario y presidente de la UD Añaza, Aarón Vargas -alias El Caca-, el luchador de kick boxing Moisés Baute -El Orejas- y el portero de discoteca Jonathan Martín -El Gordo-.

Baute y Martín se entregaron la madrugada del 30 de julio en la comisaría de la Policía Nacional de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz y quedaron detenidos. Aparecieron en un vehículo con el cadáver de Alberto González en el maletero. Pero también transportaban en el asiento trasero al otro joven que también raptaron, León.

El tercero, Vargas, fue arrestado el 1 de agosto. Al día siguiente, la jueza los envió al centro penitenciario de Tenerife II al ser supuestamente los principales autores intelectuales y materiales del secuestro y las palizas, en las que se llegaron a utilizar mazos. Los tres han sido enviados a cárceles de la Península, pues se temía por su integridad física en Tenerife II, donde no hay módulo en el que no haya internos con cuentas pendientes con esta pandilla, con un amplio historial de robos a narcotraficantes, extorsiones por encargo o agresiones.

Moisés Baute fue trasladado el pasado 5 de septiembre, y Aarón Vargas y Jonathan Martín, el 16 de septiembre.

El segundo golpe a este grupo nacido en el barrio chicharrero se produjo el jueves 25 de septiembre. Fueron arrestados otros ocho miembros, de los que cuatro fueron enviados a la cárcel y los otros cuatro quedaron en libertad con cargos de encubrimiento y pertenencia a banda criminal. El tercer y último operativo tuvo lugar el pasado martes con otros dos jóvenes vinculados a la banda de Añaza que eran buscados por la Policía Nacional. Uno de ellos ya está en prisión y el otro ha quedado libre con cargos.

Alberto González, un joven de 34 años natural de El Cardonal (La Laguna) y con antecedentes penales, y su amigo León fueron secuestrados presuntamente el 28 de julio. Permanecieron desaparecidos tres días hasta que Moisés Baute y Jonathan Martín se entregaron en comisaría con el cadáver de Alberto y León malherido. Según los investigadores, el grueso de las palizas se produjeron en un garaje de una casa de la calle Salto del Ángel, en el barrio de Santa María del Mar de la capital tinerfeña, que había sido okupado por este grupo.

Aparte de los tres líderes, los otros diez integrantes tuvieron una participación directa o indirecta en el presunto rapto y asesinato. Unos ayudaron a llevar las herramientas usadas en las golpizas, otros hicieron tareas de vigilancia, otros cooperaron en la inmovilización de los secuestrados, algunos realizaron varias tareas de logística, como limpiar la abundante sangre... Luego están los que conocían estos gravísimos hechos y los ocultaron.