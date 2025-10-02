Muere un hombre de 64 años en una salida de carretera en Tenerife

Un hombre de 64 años falleció durante la mañana de este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en el sur de Tenerife.

Los hechos sucedieron en la carretera general que conecta Icod de los Vinos con Adeje (TF-82), en territorio de este último municipio, en el kilómetro 47 de la vía.

Minutos después de las once y media de la mañana, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de que un conductor se salió de la vía y se precipitó por un terraplén.

Recursos

Hasta el lugar fueron enviados diversos recursos, como una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, el médico y el enfermero de un centro de salud de la zona, bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Tejina, guardias civiles de Tráfico y policías locales de Adeje.

Los bomberos realizaron las primeras tareas de reanimación básicas. Fueron sustituidos por los profesionales sanitarios de las ambulancias y de Atención Primaria.

Sin embargo, dichos esfuerzos no dieron resultado y sólo se pudo confirmar la muerte de este hombre.