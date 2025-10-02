Libertad provisional para el joven que recibió impactos de bala en La Gomera

El joven de 23 años con problemas de salud mental que el pasado lunes agredió en La Gomera a policías locales y guardias civiles, y que recibió tres disparos antes de ser detenido, quedó en libertad provisional y permanece ingresado en un hospital.

La abogada del varón implicado en los hechos, María Luz Vera, aseguró que la citada decisión de la autoridad judicial se adoptó el pasado miércoles y se le comunicó en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

La letrada penalista recuerda que el joven, Aitor Peraza, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones graves causadas por los tres disparos que recibió.

El hombre detenido el pasado lunes por un delito de atentado a agentes de la autoridad en San Sebastián de La Gomera, después de un intenso forcejeo con una agente de la Guardia Civil en prácticas y con un policía local, permanece ingresado en el citado centro hospitalario de Tenerife, al que fue trasladado el mismo día de los hechos.

Según la abogada, el proceso de recuperación se presenta largo. Vera explica que, cuando Aitor se hallaba en Urgencias a la espera de ser valorado, tuvo que recibir ejercicios de reanimación.

Riesgos

Para la letrada, con la utilización del arma reglamentaria por parte de la agente se puso en peligro no sólo la integridad física de Aitor, sino también la de varios vecinos que se hallaban en la misma calle.

Y, además, anuncia que presentará un vídeo que demuestra tal afirmación. Considera que la decisión de utilizar la pistola fue "desmedida, temeraria y saltándose, además, todos sus protocolos en el uso de armas de fuego".

Como aseguró en una nota anterior, María Luz Vera Morales explica que los padres de Aitor solicitaron ayuda a la sala operativa del 1-1-2 para que convencieran a su cliente de que debía tomarse la medicación que tiene asignada.

Sin tomar la medicación y muy alterado

El motivo es que llevaba varios días sin tomarla y estaba muy alterado, inestable y deambulaba por los alrededores de su vivienda.

Personal de una ambulancia acudió al lugar. Pero, por circunstancias no aclaradas, después de ponerle los fármacos o mientras se los iban a suministrar, el joven salió corriendo.

Fue entonces cuando una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil dieron una batida por varias calles con el objetivo de localizarlo y tranquilizarlo.

Forcejeo en la calle

Sin embargo, hubo un momento en que, como puede verse en un vídeo ampliamente divulgado en redes sociales, se ve que Aitor protagoniza un fuerte forcejeo con una guardia civil en prácticas y un policía local, en el que los tres se revuelven por el suelo.

Segundos después, el joven logra zafarse. Y, en un momento dado, le quitó la defensa extensible de hierro a la agente del Instituto Armado. Dicha herramienta es muy peligrosa si se utiliza con mucha fuerza y golpea, por ejemplo, la cabeza, puesto que puede ocasionar lesiones muy graves o la muerte.

Según los datos ofrecidos por una asociación profesional de la Guardia Civil, la agente sacó y disparó su arma contra las piernas de Aitor cuando se vio acorralada y que podía peligrar su vida, ya que supuestamente el joven llevaba en alto dicha defensa extensible para atacarla.

Según las fuentes consultadas, la guardia civil sufrió la rotura de tres costillas, varias contusiones y una mordedura en un brazo por parte de Aitor.