Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar 60 horas a la deriva en el mar

Layonel Ramírez, el joven grancanario que fue rescatado el pasado miércoles por Salvamento Marítimo a 15 millas al suroeste de Arguineguín, se encuentra actualmente ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, cuyo nombre no conoce este periódico. Ramírez había pasado 60 horas a la deriva tras un contratiempo que, durante la noche del pasado lunes, dejó a su moto acuática sin posibilidad de navegación.

Según ha informado su madre, Natividad Collado, el estado de su hijo no es grave, pero debido a las extremas condiciones a las que estuvo expuesto, fue necesario su ingreso hospitalario. Durante su dramática odisea en el mar, el joven sufrió un cuadro severo de deshidratación y quemaduras en su cuerpo, consecuencia de pasar tantas horas bajo el sol sin protección. “Están asegurándose de que mi hijo está bien y de que todas las partes de su cuerpo funcionan correctamente”, explicó este jueves.

“Ya hemos podido visitarlo y está bien, tranquilo”, argumentó Collado, quien añadió que su hijo “estará en el hospital, al menos, cinco días más” para su recuperación. Tras más de 24 horas desde el rescate, la familia y los amigos de Layonel ya respiran tranquilos y celebran la buena noticia. “Poco a poco intentamos volver a la normalidad”, celebró.

