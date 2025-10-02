Detenido por acceder violentamente a robar en la vivienda de una señora de avanzada edad en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Candelaria han detenido a un varón mayor de edad y vecino de la citada localidad como presunto autor de varios delitos: robo con violencia o intimidación, lesiones y robo con fuerza en grado de tentativa.

Los hechos delictivos ocurrieron en horas de tarde-noche cuando el acusado llamó a la puerta de una vivienda ubicada en la zona de Caletillas, donde residía la víctima, una señora de avanzada edad, que tras abrir confiada la puerta de su casa, el acusado, vestido con ropa oscura y capucha para ocultar su rostro, se introdujo por la fuerza agarrando a la víctima para inmovilizarla a la par que le mostraba de forma amenazante un destornillador mientras le exigía que le dijera donde estaba todo su dinero y joyas. Tras conseguir su objetivo, huyó rapidamente del lugar saltando el muro de la terraza de otra vivienda colindante, portando todo lo que había conseguido sustraer de la primera vivienda.

Los agentes de la Guardia Civil, tras tener conocimiento de los hechos a través de la presentación de la correspondiente denuncia, inició una investigación gracias a la cual, tras indentificar al presunto autor conforme a los indicios y pruebas obtenidos, los agentes realizan diferentes servicios de vigilancia discreta hasta que consiguen localizarlo y detener al presunto autor de los graves hechos delictivos.

Cabe destacar que al acusado le constan numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos similares.

Además, el mismo día de esos hechos, el acusado también trato de acceder a otra vivienda del mismo edificio no consiguiendo sustraer nada por encontrarse su morador dentro, motivo por el cual también se le acusa de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El detenido, junto con las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Güímar.

