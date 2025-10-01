Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de un barrio de Canarias atemorizados: coches cubiertos de tomate y mayonesa, llaves 'escondidas' en una boya y ataques con piedras

Los residentes aseguran que una vecina les hace la vida imposible desde hace meses y denuncian también el abandono de los dos perros que conviven con ella

Destrozos en coches en El Burrero

Destrozos en coches en El Burrero / El Día

P.P. / H.R.F.

Las Palmas de Gran Canaria

Los vecinos del barrio de El Burrero, en el municipio grancanario de Ingenio, aseguran estar viviendo una situación límite a causa del comportamiento de una vecina de la zona. Desde hace meses se repiten incidentes que, en las últimas semanas, se han intensificado con mayor gravedad.

Según relatan, ha habido agresiones físicas y daños materiales: varias personas han resultado heridas y, en apenas unos días, siete vehículos han sufrido destrozos de consideración. Entre los hechos denunciados se encuentran coches rayados, cristales rotos, lanzamiento de piedras —con las que llegaron a herir a varios vecinos— e incluso ataques con comida, con vehículos cubiertos de latas de tomate o de mayonesa.

Así quedó uno de los coches atacados con piedras.

Así quedó uno de los coches atacados con piedras. / LP/DLP

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió cuando desapareció el llavero con las llaves de coche y vivienda de una vecina. Al día siguiente, fue encontrado amarrado a una boya en el mar, lo que obligó a la familia a cambiar todas las cerraduras.

La situación afecta también a dos perros que conviven con esta persona. Los vecinos denuncian que no reciben la atención necesaria: uno fue atropellado y atendido de forma altruista por una veterinaria, y el otro padece un tumor sin tratar.

Una de las piedras usada en las agresiones.

Una de las piedras usada en las agresiones. / LP/DLP

Los residentes, que aseguran haber brindado ayuda durante años, lamentan que la situación se haya agravado hasta el punto de volverse insoportable y afirman que ya no pueden más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
  2. Un guardia civil será juzgado en Tenerife ante un tribunal militar por abandono de destino
  3. Atropello grave del tranvía a un peatón en Santa Cruz de Tenerife
  4. El hallazgo del aljibe retrasa nueve meses la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife
  5. Pasan la noche a la intemperie en Tenerife tras perderse en un sendero
  6. Narcotráfico en Canarias: seis hombres de la organización de Clénder siguen en busca y captura
  7. El joven herido de bala en La Gomera recibió cuatro disparos y fue operado en Tenerife
  8. La guardia civil que disparó a su agresor en La Gomera sufrió antes lesiones en varias costillas

La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N La jornada también sirvió para presentar los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que ya se encuentra en fase administrativa El Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna ha celebrado la tercera sesión del año con la planificación de los actos, emblema y campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como punto principal de los temas a debatir entre las representantes de los diferentes partidos políticos, colectivos sociales y asociaciones de mujeres que estuvieron presentes durante la mañana en la sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo. El concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, que ha presidido el encuentro de este órgano municipal, ha destacado que este año la campaña del 25N irá dirigida a la población joven del municipio, “ya que preocupa el aumento de discursos antifeministas en este sector de la población, donde hemos detectado proclamas y actitudes hostiles hacia las mujeres, sobre todo en entornos digitales donde el anonimato permite una mayor impunidad”. Además, durante la sesión, se presentaron los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que, tras el periodo de consultas realizadas por los diferentes centros ciudadanos y una vez finalizado el proceso de elaboración, pasa ahora a la fase administrativa. La reunión también permitió abordar los principales retos en materia de igualdad de oportunidades, la planificación de futuras actividades y la evaluación de proyectos en marcha. El Consejo Municipal de las Mujeres es un órgano asesor, de consulta y seguimiento de la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como un cauce para animar y potenciar la participación de las mujeres en la vida cotidiana y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos que lo integran.

La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N La jornada también sirvió para presentar los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que ya se encuentra en fase administrativa El Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna ha celebrado la tercera sesión del año con la planificación de los actos, emblema y campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como punto principal de los temas a debatir entre las representantes de los diferentes partidos políticos, colectivos sociales y asociaciones de mujeres que estuvieron presentes durante la mañana en la sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo. El concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, que ha presidido el encuentro de este órgano municipal, ha destacado que este año la campaña del 25N irá dirigida a la población joven del municipio, “ya que preocupa el aumento de discursos antifeministas en este sector de la población, donde hemos detectado proclamas y actitudes hostiles hacia las mujeres, sobre todo en entornos digitales donde el anonimato permite una mayor impunidad”. Además, durante la sesión, se presentaron los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que, tras el periodo de consultas realizadas por los diferentes centros ciudadanos y una vez finalizado el proceso de elaboración, pasa ahora a la fase administrativa. La reunión también permitió abordar los principales retos en materia de igualdad de oportunidades, la planificación de futuras actividades y la evaluación de proyectos en marcha. El Consejo Municipal de las Mujeres es un órgano asesor, de consulta y seguimiento de la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como un cauce para animar y potenciar la participación de las mujeres en la vida cotidiana y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos que lo integran.

El aguacate, un superalimento con múltiples beneficios: un estudio confirma que ayuda a disminuir el colesterol en seis meses

El aguacate, un superalimento con múltiples beneficios: un estudio confirma que ayuda a disminuir el colesterol en seis meses

Alisios Festival Pop vuelve este sábado a La Laguna con conciertos, cultura y talento joven

Alisios Festival Pop vuelve este sábado a La Laguna con conciertos, cultura y talento joven

En directo | Pleno del Senado

En directo | Pleno del Senado

¿Está inclinándose la simetría de los hemisferios de la Tierra?

¿Está inclinándose la simetría de los hemisferios de la Tierra?

Así rinden Trust Ferro Hyperscroll y GXTrust Xyra TKL en trabajo y juego

Así rinden Trust Ferro Hyperscroll y GXTrust Xyra TKL en trabajo y juego

La Laguna renueva el compromiso con los perros Laika y Gramo para reforzar la lucha contra las drogas

La Laguna renueva el compromiso con los perros Laika y Gramo para reforzar la lucha contra las drogas

El Ibex 35 arranca octubre prácticamente plano

El Ibex 35 arranca octubre prácticamente plano
Tracking Pixel Contents