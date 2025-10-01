Un incendio en un edificio abandonado en Las Chumberas moviliza a bomberos y cuerpos de seguridad en La Laguna
Varias llamadas de vecinos alertaron de un fuego en un inmueble deshabitado; en la zona actúan bomberos, una ambulancia del SUC y efectivos policiales
Varias llamadas al 1-1-2 alertaron en la tarde de este miércoles de un incendio declarado en un edificio de viviendas abandonadas en el barrio de Las Chumberas, en La Laguna (Tenerife).
En el lugar intervienen efectivos de Bomberos de Tenerife, junto a una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazada de forma preventiva. Asimismo, colaboran en el dispositivo agentes de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional.
Hasta el momento, no se han reportado heridos ni evacuaciones, aunque la rápida intervención de los servicios de emergencia busca garantizar la seguridad en la zona y evitar la propagación del fuego a inmuebles cercanos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
- Un guardia civil será juzgado en Tenerife ante un tribunal militar por abandono de destino
- Atropello grave del tranvía a un peatón en Santa Cruz de Tenerife
- El hallazgo del aljibe retrasa nueve meses la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife
- El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
- Los vecinos del barrio de La Rambla volverán a manifestarse por un acceso seguro desde la TF-5
- La guardia civil disparó al verse acorralada y atacada por un joven en La Gomera
- El Gobierno de Canarias propone que solo se pueda visitar el Teide en guagua entre las 9:00 y las 13:30 horas