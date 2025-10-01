Un incendio en un edificio abandonado en Las Chumberas moviliza a bomberos y cuerpos de seguridad en La Laguna

Varias llamadas al 1-1-2 alertaron en la tarde de este miércoles de un incendio declarado en un edificio de viviendas abandonadas en el barrio de Las Chumberas, en La Laguna (Tenerife).

En el lugar intervienen efectivos de Bomberos de Tenerife, junto a una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazada de forma preventiva. Asimismo, colaboran en el dispositivo agentes de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni evacuaciones, aunque la rápida intervención de los servicios de emergencia busca garantizar la seguridad en la zona y evitar la propagación del fuego a inmuebles cercanos.