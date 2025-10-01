Grave un hombre de 79 años al sufrir un ahogamiento en Tenerife

Un hombre de 79 años de edad resultó afectado de gravedad por un ahogamiento incompleto ocurrido en la tarde de este miércoles en el Sur de Tenerife.

Los hechos ocurrieron pasadas las cuatro y media de la tarde en el litoral del municipio de Adeje, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

La sala operativa del 1-1-2 recibió un aviso en el que se informaba de que un varón de avanzada edad había sido sacado del agua con signos de ahogamiento en la playa de Troya, en Costa Adeje.

Socorristas destinados en dicho enclave sacaron del agua al bañista y le realizaron los primeros auxilios.

El Cecoes activó a personal sanitario de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario, al servicio de socorrismo en playas, así como a policías locales.

Debido al estado en el que se hallaba el varón, el personal sanitario procedió a trasladarlo a Urgencias del Hospital Universitario Hospiten Sur.