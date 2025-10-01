Emoción de los familiares por la llegada al puerto de Arguineguín de Layonel Ramírez: "Tenía la cara algo quemada"

Layonel Ramírez llegó este miércoles, alrededor de las 13:20 horas, al muelle de Arguineguín a bordo de una embarcación de Salvamento Marítimo, tras haber permanecido dos noches en alta mar aferrado a la quilla de su moto de agua, que volcó la noche del pasado lunes.

El joven fue hallado con vida y en buen estado de salud general. Sin embargo, al llegar a tierra firme solicitó calmantes a los equipos de la Cruz Roja que lo asistieron en el puerto, debido a los intensos dolores en la espalda y el pecho, causados por las largas horas de esfuerzo físico y exposición.

Tras recibir atención primaria en el muelle, fue trasladado a un centro ambulatorio —cuyo nombre no ha sido facilitado— para una evaluación médica más completa.

"Este es el mejor día de mi vida", afirma su abuelo

El rescate provocó escenas de profunda emoción entre sus familiares, quienes habían vivido días de angustia. “Este es el mejor día de mi vida”, expresó entre lágrimas su abuelo, José Collado, al reencontrarse con su nieto. “Han sido días muy duros, pero sabíamos que iba a estar bien. Es un chico fuerte”, añadió con orgullo.

Según relató el propio Layonel a su abuelo, durante los dos días en el mar alternaba entre nadar y subirse de nuevo a la moto volcada para evitar hundirse. Todo ello en ropa interior, expuesto al sol y sin ningún tipo de protección. “Tenía la cara algo quemada”, comentó Collado.

Cartel difundido por la familia de Layonel Ramírez para pedir colaboración ciudadana tras su desaparición / LP/DLP

Naty Collado, madre del joven, también mostró su alivio al verlo sano y salvo. “Me ha dicho que tiene mucha hambre y mucha sed, pero está muy bien”, celebró conmovida.