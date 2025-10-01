Emoción de los familiares por la llegada al puerto de Arguineguín de Layonel Ramírez: "Tenía la cara algo quemada"
“Me ha dicho que tiene mucha hambre y mucha sed, pero está muy bien”, celebra Naty Collado, madre del joven rescatado tras pasar dos noches en alta mar
Elena Montesdeoca
Layonel Ramírez llegó este miércoles, alrededor de las 13:20 horas, al muelle de Arguineguín a bordo de una embarcación de Salvamento Marítimo, tras haber permanecido dos noches en alta mar aferrado a la quilla de su moto de agua, que volcó la noche del pasado lunes.
El joven fue hallado con vida y en buen estado de salud general. Sin embargo, al llegar a tierra firme solicitó calmantes a los equipos de la Cruz Roja que lo asistieron en el puerto, debido a los intensos dolores en la espalda y el pecho, causados por las largas horas de esfuerzo físico y exposición.
Tras recibir atención primaria en el muelle, fue trasladado a un centro ambulatorio —cuyo nombre no ha sido facilitado— para una evaluación médica más completa.
"Este es el mejor día de mi vida", afirma su abuelo
El rescate provocó escenas de profunda emoción entre sus familiares, quienes habían vivido días de angustia. “Este es el mejor día de mi vida”, expresó entre lágrimas su abuelo, José Collado, al reencontrarse con su nieto. “Han sido días muy duros, pero sabíamos que iba a estar bien. Es un chico fuerte”, añadió con orgullo.
Según relató el propio Layonel a su abuelo, durante los dos días en el mar alternaba entre nadar y subirse de nuevo a la moto volcada para evitar hundirse. Todo ello en ropa interior, expuesto al sol y sin ningún tipo de protección. “Tenía la cara algo quemada”, comentó Collado.
Naty Collado, madre del joven, también mostró su alivio al verlo sano y salvo. “Me ha dicho que tiene mucha hambre y mucha sed, pero está muy bien”, celebró conmovida.
- Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
- Un guardia civil será juzgado en Tenerife ante un tribunal militar por abandono de destino
- Atropello grave del tranvía a un peatón en Santa Cruz de Tenerife
- El hallazgo del aljibe retrasa nueve meses la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife
- El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
- Pasan la noche a la intemperie en Tenerife tras perderse en un sendero
- El Gobierno de Canarias propone que solo se pueda visitar el Teide en guagua entre las 9:00 y las 13:30 horas
- Los vecinos del barrio de La Rambla volverán a manifestarse por un acceso seguro desde la TF-5