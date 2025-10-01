Buscan al autor del apuñalamiento de un joven en Tenerife

Un hombre de 28 años de edad resultó herido de gravedad durante la noche de este pasado martes al ser apuñalado en la vía pública en el Sur de Tenerife.

Y agentes de la Guardia Civilrealizan las gestiones oportunas para tratar de identificar, localizar y detener al autor o autores del ataque.

Los hechos ocurrieron poco antes de las diez y media en el barrio de El Fraile, en el municipio de Arona, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de una persona que tenía una herida de arma blanca en la calle Tenerife.

Hasta dicho enclave acudieron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, guardias civiles del puesto de Playa de las Américas y policías locales de Arona.

El personal sanitario comprobó que el joven tenía una puñalada en el tórax, que fue calificada como muy grave, según el Cecoes.

La ambulancia medicalizada trasladó al afectado a Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), donde ingresó en estado crítico.