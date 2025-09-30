Tres accidentes de tráfico colapsan la autopista del sur de Tenerife
Uno de los percances se ha producido a la altura de Granadilla de Abona y los otros dos en las inmediaciones de las salidas de Parque La Reina y Guaza, en el municipio de Arona
Tres accidentes de tráfico colapsan desde primeras horas de la mañana de este martes con colas kilométricas distintos tramos de la autopista TF-1, en sentido al sur de la isla de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, se ha producido una colisión entre, al menos, cinco coches a la altura de Granadilla de Abona.
Por otro lado, se han registrado dos percances accidentes en las inmediaciones de las salidas de Parque La Reina y Guaza, en el municipio de Arona.
El Cecoes pide precaución a todos los conductores que circulen por la TF-1 con el fin de evitar nuevos accidentes.
