Tres accidentes de tráfico colapsan la autopista del sur de Tenerife

Tres accidentes de tráfico colapsan desde primeras horas de la mañana de este martes con colas kilométricas distintos tramos de la autopista TF-1, en sentido al sur de la isla de Tenerife.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, se ha producido una colisión entre, al menos, cinco coches a la altura de Granadilla de Abona.

Por otro lado, se han registrado dos percances accidentes en las inmediaciones de las salidas de Parque La Reina y Guaza, en el municipio de Arona.

El Cecoes pide precaución a todos los conductores que circulen por la TF-1 con el fin de evitar nuevos accidentes.