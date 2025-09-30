Narcotráfico en Canarias: Seis hombres de la organización de Clénder siguen en busca y captura

Los investigadores que desmantelaron la organización criminal dedicada al narcotráfico liderada por el empresario tinerfeño Clénder Javier Chinea Chinea detuvieron a un total de 34 personas, de las que 18 fueron enviadas a prisión provisional por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife en el marco de la operación Silbo.

Sin embargo, hasta el momento, otros seis individuos continúan en busca y captura por este asunto relacionado con la distribución de estupefacientes y el blanqueo de capitales, según confirmaron a EL DÍA fuentes cercanas a la investigación.

Así, la cifra total de implicados en este grupo creado para la importación, exportación y distribución interna en Canarias de cocaína y hachís asciende a 40 en total.

Los 'químicos'

Respecto a la media docena de personas sobre las que se ha dictado orden de búsqueda y detención, al menos dos de ellas tendrían la función de «químicos» en la organización liderada por Clénder.

La labor de un «químico» en un grupo de estas características es mezclar los precursores con la cocaína base, con el objetivo de lograr una mayor cantidad de estupefaciente y, consecuentemente, un mayor beneficio económico.

Según los datos que han trascendido, el laboratorio de droga que poseía esta trama se hallaba en una casa-cueva excavada en la tosca o toba volcánica en la zona de El Escobonal, un núcleo rural diseminado en la comarca de Agache, en el municipio de Güímar.

En Sudamérica

Los profesionales del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO Canarias) de la Guardia Civil, los agentes de Vigilancia Aduanera e integrantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tienen la convicción que esos dos individuos especializados en el trabajo de cortar la cocaína pueden estar en Sudamérica, escondidos en un entorno que les resulta favorable.

En la trama había una infraestructura formada, en su mayoría, por varones latinoamericanos

Desde luego, ambos «químicos» no eran los únicos ciudadanos latinoamericanos que formaban parte del imperio creado por Clénder Javier Chinea para convertirse presuntamente en un gran capo de la droga en Canarias, con capacidad para exportar hachís al Reino Unido, o de introducir cocaína en España o la Unión Europea.

De hecho, una de las infraestructuras para introducir sustancias ilícitas por vía terrestre o marítima tenía su base en Tenerife y estaba formada casi íntegramente por ciudadanos naturales de Colombia, Cuba o Venezuela, junto con un canario.

Varios matones

El cabecilla de esa rama latina era presuntamente Juan David Arcila, un colombiano que, entre sus funciones, estaba la de ejercer como matón al servicio de Chinea.

De Arcila dependían otros individuos, como Orlán Valencia, un vecino de Tenerife, de origen cubano y con una sólida formación militar. También actuaba como uno de los matones y, según los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron, es de los más violentos y peligrosos de la banda.

Supuestamente, Valencia había empezado a dar formación militar a otros integrantes de la organización, que contemplaba ya la adquisición de armas de fuego en el mercado negro.

En la infraestructura controlada por Arcila también figuraba otro colombiano, Daniel Fernando Tabares, y el canario Alejandro Víctor, que residía en Gran Canaria y actuaba como patrón de una embarcación.

En la operación Silbo también cayó Tami Nicolás Kalala, de origen venezolano, asentado en Tenerife y que estuvo vinculado con un secuestro y otras acciones violentas de la trama.