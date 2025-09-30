Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife

El servicio de transporte se encuentra suspendido temporalmente

Los equipos de emergencias trabajan en la zona del atropello mortal a una joven en Santa Cruz de Tenerife

Los equipos de emergencias trabajan en la zona del atropello mortal a una joven en Santa Cruz de Tenerife

María Pisaca

M. Plasencia

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una peatón ha fallecido tras ser atropellada por el Tranvía de Tenerife durante la mañana de este martes, 30 de septiembre. El atropello se registró en la Avenida Islas Canarias, a la altura de la calle Poggi Borsoto, después de las diez de la mañana. La joven rondaba los 20 años de edad, según las primeras informaciones.

Bomberos de Tenerife, agentes de la Policía Local de Santa Cruz y el personal sanitario trabajan en el lugar de los hechos para rescatar el cuerpo de la afectada, que ha quedado atrapado bajo el tranvía.

Noticias relacionadas y más

El servicio de transporte público se encuentra temporalmente suspendido debido al suceso. El tráfico se encuentra cortado en la zona para facilitar los trabajos de rescate, mientras que las líneas de guaguas Titsa también se han visto afectadas. Se pide precaución tanto a los transeúntes como a aquellos conductores que tenga que ir hasta la zona afectada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents