El joven herido de bala en La Gomera recibió cuatro disparos y fue operado en Tenerife

El joven de 23 años que resultó herido por arma de fuego durante la mañana del pasado lunes en La Gomera recibió cuatro impactos de bala, después de que presuntamente agrediera a un policía local y a dos guardias civiles.

Así lo asegura la familia del citado hombre en un comunicado divulgado por su abogada, con el objetivo de exponer su versión de los hechos, que ocurrieron en San Sebastián de La Gomera.

El varón, que sufre problemas de salud mental, fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad y permanece custodiado en un hospital.

Durante la noche del lunes fue intervenido quirúrgicamente en Tenerife por las lesiones sufridas tras los disparos efectuados supuestamente por una agente del Instituto Armado.

Sin tomar la medicación

Los padres del joven, Aitor, solicitaron ayuda, a través de la sala del 1-1-2, puesto que llevaba unos días inestable, deambulando y sin tomar su medicación.

Explican los familiares que el apoyo que se demandó fue para convencerlo de que debía tomar los fármacos y evitar que se pusiera él mismo en situación de riesgo.

Aclaran que "no es un delincuente, ni había atacado, molestado o interferido en la vida de otros ciudadanos". Aclaran que, de hecho, "se le administró la medicación y en ningún momento fue un riesgo para otras personas", ya que "no es agresivo, como consta en todos sus informes médicos".

Los seres queridos de Aitor comentan que ni la Policía Local ni la Guardia Civil actuaron de oficio, porque se estuviera produciendo algún altercado con dicho joven.

Salió corriendo

La familia admite que, tras administrarle la medicación, el ahora arrestado salió corriendo y entonces fue perseguido por dos agentes de la Policía Local y otros tantos de la Guardia Civil.

En el comunicado, los padres de Aitor señalan que la ayuda solicitada por ellos para ponerle su tratamiento acabó con cuatro disparos que impactaron en el cuerpo de su hijo.

A raíz de dichas lesiones, tuvo que ser evacuado del Hospital de La Gomera al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife.

Lamentan que, hasta ahora, nadie los ha informado de quién efectuó los citados disparos.

Riesgo

Estiman los familiares de Aitor que la intervención de la Guardia Civil (disparos) puso en peligro a los viandantes que transitaban por la zona e, incluso, a sus propios compañeros, debido a los "rebotes" característicos de la munición que utilizan.

Según la nota del entorno del ahora investigado, tanto el policía local como el guardia civil que intervinieron con su hijo salieron del centro hospitalario de La Gomera media hora después de haber llegado ellos al recinto "sin magulladuras visibles".

Y también echaron en falta los progenitores de Aitor que, cuando se hallaban en Urgencias, nadie les preguntó cómo habían ocurrido los hechos, de cara al parte de lesiones y el informe clínico, sino que se recogió sólo la versión de los agentes de la autoridad.