Herido grave un surfista tras sufrir un accidente en una playa en Canarias
El bañista, de 47 años y nacionalidad polaca, sufrió un golpe en la espalda y casi se ahoga antes de que lo rescataran
Un surfista de 47 años y nacionalidad polaca se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente en una playa de Fuerteventura.
Los hechos ocurrieron a las 16.37 horas de este martes en Piedra Playa, en el municipio de La Oliva. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando que el personal de salvamento de la playa había rescatado a un surfista con signos de ahogamiento.
Al llegar al lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Corralejo, atendieron al afectado comprobando que presentaba signos de ahogamiento incompleto y un traumatismo en la espalda de carácter grave. Tras estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura. Todo apunta a que el bañista sufrió un golpe mientras hacía surf.
Los bomberos colaboraron con los recursos desplazados al lugar y la Guardia Civil se encargó de las diligencias.
