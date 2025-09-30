La guardia civil que disparó a su agresor en La Gomera sufrió antes lesiones en varias costillas

Un hombre que se encontraba muy alterado agredió con un objeto punzante a un policía local y una guardia civil en La Gomera durante la mañana de este lunes.

Como respuesta al citado ataque, la agente del Instituto Armado, que tuvo fracturas en varias costillas, realizó varios disparos contra el individuo y, al menos uno de ellos, lo alcanzó en un pie.

Los hechos ocurrieron en el término municipal de San Sebastián de La Gomera. Los integrantes del cuerpo de seguridad acudieron a un lugar de la capital insular para intervenir con un varón que se encontraba fuera de sí.

Mientras era atendido por personal sanitario, el varón se dio a la fuga y, a petición de dichos profesionales, los integrantes de ambos cuerpos de seguridad trataron de localizarlo.

Forcejeo

Tras encontrarlo, en un momento dado, el varón sacó un objeto punzante y atacó a ambos funcionarios de los cuerpos de seguridad. Entre los dos funcionarios y el citado varón se produjo un fuerte forcejeo y se revolvieron por el suelo, como puede apreciarse en un vídeo que ayer se difundió por redes sociales.

Durante la actuación para tratar de reducirlo, el policía local y la guardia civil tuvieron la ayuda de un vecino, que le sujetó una de las piernas al presunto agresor.

Al percibir que estaba en riesgo su integridad física y su vida, la guardia civil sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos, según confirmaron las fuentes consultadas. Ni la vida del varón herido de bala, ni la de los agentes corren peligro.

Según las personas consultadas, la intervención se produjo con un varón con problemas de salud mental.

Defensa extensible de hierro

Durante los primeros instantes de la intervención, el individuo le arrebató la defensa extensible a uno de los funcionarios y con dicho objeto agredió al policía local de la capital gomera y a la guardia civil.

Esta última sufrió la fractura de varias costillas y una mordedura en un brazo, según informaron ayer desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). El otro agente del Instituto Armado también tuvo lesiones, pero más leves.

La defensa extensible es un elemento de hierro que tiene una bola en la punta, por lo que puede llegar a causar lesiones serias.

Actuación proporcionada, según AUGC

En opinión de este colectivo, la agente que utilizó su pistola realizó unos disparos que son «totalmente proporcionales y necesarios», puesto que, si no hubiera sido así, «quizás tendríamos ahora dos agentes fallecidos».

La AUGC en Canarias insiste en que la guardia civil actuó bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

Después del episodio violento de ayer en La Gomera, la Asociación Unificada de la Guardia Civil recordó que lleva años de peticiones al Ministerio del Interior para que dote de más dispositivos electrónicos de control (DEC) o pistolas eléctricas para los agentes del cuerpo.

Aclara el colectivo que en La Gomera ningún agente del Instituto Armado posee tal herramienta incapacitante.

También critica al Gobierno del Estado, ya que el policía local que intervino ayer tiene reconocida la profesión de riesgo, mientras que la guardia civil que también arriesgó su vida, no.