Denuncian a siete turistas por bañarse con cetáceos en la costa de Tenerife

La Guardia Civil, a través de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de Playa de Las Américas, ha instruido las correspondientes actas de denuncias contra siete turistas que fueron sorprendidos bañándose junto a un grupo de cetáceos en aguas del sur de la isla de Tenerife, una conducta que se considera una grave infracción medioambiental.

Los hechos sucedieron a mediados del presente mes de septiembre, cuando un vídeo comenzó a circular por grupos de mensajería instantánea y redes sociales mostrando a varias personas nadando junto a los Cetáceos.

La grabación, cuya autenticad fue verificada por los agentes de la Guardia Civil, permitió identificar tanto a la embarcación de alquiler desde la que se lanzaron al agua como a los propios infractores.

Un momento de la intervención en Las Américas. / El Día

Según confirmaron los agentes de la Guardia Civil de la citada unidad especializada, los turistas habrían alquilado una embarcación de recreo, desde donde iniciaron la jornada de navegación hasta que localizaron al grupo de cetáceos, momento en el que decidieron lanzarse al mar para nadar junto a ellos, incumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, que regula las medidas de protección de estos animales marinos.

La normativa prohíbe expresamente el baño o buceo en la zona de exclusión de protección de cetáceos, con el objetivo de evitar molestias riesgos para su conservación.

Los siete identificados, un grupo de amigos de vacaciones en Tenerife, alegaron desconocer la citada normativa, no obstante, la Guardia Civil recuerda que el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento y que este tipo de conductas pueden acarrear importantes sanciones económicas, que en casos graves pueden superar los 60.000 euros, según la legislación vigente.

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de respetar las normas de protección de la fauna marina, especialmente en Canarias, donde se concentra una de las mayores poblaciones de cetáceos residentes en Europa. Además, se subraya que actividades irresponsables como ésta ponen en peligro tanto a los animales como a los propios bañistas.