Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega
El vuelo partió posteriormente y llegó a su destino sin incidencias
Las incidencias en los aviones están a la orden del día. Desde las ocasionadas por fallos técnicos, a problemas médicos de los pasajeros o algún viajero conflictivo.
Sin embargo, la sucedida este martes en el aeropuerto de Gran Canaria ha sido aún más curiosa. Un perrito ha sido el causante de que un avión que viajaba hacia Granada haya tenido que volver a su aeródromo de salida.
En concreto, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial de la red social X, "un perrete revoltoso en bodega se ha escapado de su transportín".
Sin incidencias
Según se puede ver en la web de Flightradar24, el afectado fue un vuelo de Binter que partió a las 07:43 horas de Gran Canaria, donde volvió a aterrizar a las 08:20 horas.
Los controladores aéreos aclaran en sus redes que el avión pudo despegar posteriormente y llegar a su destino sin incidencias.
