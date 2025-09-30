Atropello grave del tranvía a un peatón en Santa Cruz de Tenerife

Un peatón ha sido atropellado por el Tranvía de Tenerife en el centro de la capital de la Isla. Los hechos se han registrado en la Avenida Islas Canarias, a la altura de la calle Poggi Borsoto, poco después de las diez de la mañana.

Hasta el lugar, en la parada de la Cruz del Señor se han desplazado Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, además personal sanitario en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Por el momento no ha trascendido el estado de salud de la víctima del atropello, aunque según informan fuentes cercanas al lugar de los hechos, es necesario levantar el tranvía para extraer al peatón.

Como consecuencia de este accidente, el servicio del tranvía está temporalmente suspendido. Además, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han cortado el tráfico en las inmediaciones del siniestro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las líneas de guaguas de Titsa que pasan por la zona también se han visto afectadas