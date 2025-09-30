Aena descarta que la falta de torre de control influyera en el desvío del vuelo a El Hierro

El pasado domingo, un vuelo con destino a El Hierro tuvo que abortar su aterrizaje debido al mal tiempo en el aeropuerto herreño. El senador por El Hierro de Agrupación Herreña Independiente, Javier Armas, denunció en sus redes sociales este nuevo problema en el aeródromo de la isla más occidental de Canarias.

El político herreño asoció este problema con la ausencia de una torre de control en el aeropuerto, lo que lleva a que los fines de semana solo se opere con el sistema AFIS, que limita la información ofrecida al piloto y no le da instrucciones, por lo que queda todo en manos del conductor de la aeronave.

“Con torre de control, como ocurre entre semana, los pilotos tendrían más opciones de entrada segura. Pero el AFIS convierte El Hierro en un aeropuerto inoperativo con malas condiciones meteorológicas”, denunció AHI y su senador.

La respuesta de Aena

Aena, entidad pública que gestiona los aeropuertos españoles y el tráfico aéreo, se ha apresurado a justificar el desvío del vuelo procedente de Gran Canaria. Desde el ente público se apunta a que la causa del desvío "fue un techo de nubes muy bajo". Esto llevó a que, "por procedimiento, sin visibilidad en la aproximación a cierta distancia, se aborta la maniobra de aterrizaje".

En cuanto a la queja del senador con respecto a la ausencia de la torre de control, Aena se refirió a este asunto: "Técnicamente, el aterrizaje frustrado se hubiera producido tanto con control aéreo como con sistema AFIS, pues esa situación es independiente al servicio prestado en ese momento".