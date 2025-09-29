Un vuelo a El Hierro se ve obligado a regresar por la falta de visibilidad y de torre de control

Javier Armas, senador por El Hierro de Agrupación Herreña Independiente, ha denunciado un nuevo episodio derivado de la falta de torre de control en el aeropuerto herreño, donde durante los fines de semana solo opera el sistema AFIS, que se limita a ofrecer información sin capacidad de dar instrucciones a los pilotos.

En la tarde de ayer, un vuelo procedente de Gran Canaria se vio forzado a regresar a su origen tras varios intentos fallidos de aproximación debido a la nubosidad. La aeronave tuvo que realizar la maniobra larga de entrada (NDB completa), rodeando la isla hasta La Restinga y retornando al punto de referencia aéreo (MDA). Al no tener pista a la vista, la maniobra se frustró y el avión no pudo aterrizar.

“Con torre de control, como ocurre entre semana, los pilotos tendrían más opciones de entrada segura. Pero el AFIS convierte El Hierro en un aeropuerto inoperativo con malas condiciones meteorológicas”, denunció la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

La situación provocó que decenas de pasajeros quedaran varados en Gran Canaria, teniendo que pernoctar allí y siendo trasladados esta mañana primero a Tenerife y posteriormente a El Hierro, con las consiguientes molestias y perjuicios.

El presidente de AHI, Javier Armas, fue contundente: “Los herreños no somos ciudadanos de segunda. Queremos un aeropuerto seguro, con controladores, no un sistema AFIS que nos deja incomunicados cada fin de semana”.

La formación política insiste en que la retirada del AFIS y la implantación de un servicio de control aéreo en El Hierro es una cuestión de igualdad, seguridad y dignidad, y reclama al Estado y a AENA una respuesta inmediata.