Un vuelo a El Hierro se ve obligado a regresar por la falta de visibilidad y de torre de control
El senador herreño y AHI denuncian que el sistema AFIS convierte el aeropuerto en “inoperativo” los fines de semana
Javier Armas, senador por El Hierro de Agrupación Herreña Independiente, ha denunciado un nuevo episodio derivado de la falta de torre de control en el aeropuerto herreño, donde durante los fines de semana solo opera el sistema AFIS, que se limita a ofrecer información sin capacidad de dar instrucciones a los pilotos.
En la tarde de ayer, un vuelo procedente de Gran Canaria se vio forzado a regresar a su origen tras varios intentos fallidos de aproximación debido a la nubosidad. La aeronave tuvo que realizar la maniobra larga de entrada (NDB completa), rodeando la isla hasta La Restinga y retornando al punto de referencia aéreo (MDA). Al no tener pista a la vista, la maniobra se frustró y el avión no pudo aterrizar.
“Con torre de control, como ocurre entre semana, los pilotos tendrían más opciones de entrada segura. Pero el AFIS convierte El Hierro en un aeropuerto inoperativo con malas condiciones meteorológicas”, denunció la Agrupación Herreña Independiente (AHI).
La situación provocó que decenas de pasajeros quedaran varados en Gran Canaria, teniendo que pernoctar allí y siendo trasladados esta mañana primero a Tenerife y posteriormente a El Hierro, con las consiguientes molestias y perjuicios.
El presidente de AHI, Javier Armas, fue contundente: “Los herreños no somos ciudadanos de segunda. Queremos un aeropuerto seguro, con controladores, no un sistema AFIS que nos deja incomunicados cada fin de semana”.
La formación política insiste en que la retirada del AFIS y la implantación de un servicio de control aéreo en El Hierro es una cuestión de igualdad, seguridad y dignidad, y reclama al Estado y a AENA una respuesta inmediata.
- Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión
- Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz: 'Me envenena que paguemos por un servicio de limpieza que no se presta
- Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
- Niega a su exnovio e hijos entrar en casa tras decaer una denuncia por maltrato en Tenerife
- El Teide no aguanta más: el parque nacional de Tenerife recibe más de 1,4 millones de vehículos al año
- El presidente del Sobradillo, acusado de agredir a un juvenil
- El Convenio de Carreteras sostiene la vía soterrada del puerto de Los Cristianos a la TF-1
- La vida en el caserío de Las Vegas, en Granadilla de Abona