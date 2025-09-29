Pasan la noche a la intemperie en Tenerife tras perderse en un sendero

Dos senderistas tuvieron que pasar la noche del domingo al lunes a la intemperie en Tenerife tras perderse en una ruta y no poder continuar por sí mismos.

Según infoma Bomberos de Tenerife en sus redes sociales, sobre las 19:00 horas de este domingo fueron activados efectivos del parque de La Laguna para rescatar a dos personas perdidas en el Sendero de Playa La Garañona, en El Sauzal.

Los bomberos localizaron a los senderistas gracias al uso de un dron y, al comunicarse con ellos, estos les informaron de que se encontraban en buen estado y que contaban con material para pasar la noche.

Rescate en helicóptero

Teniendo esto en cuenta, y para velar por la seguridad de todos, los bomberos esperaron a las primeras horas del día de este lunes para poder realizar una extracción segura con el helicóptero.

Otro rescate de una senderista

Este no fue el único aviso de este domingo para el rescate de senderista. Una mujer de 45 años también tuvo que ser rescatada por los bomberos tras sufrir una caída en la Cruz del Carmen, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

En este caso, la afectada sufrió un traumatismo en tobillo de carácter moderado que le impidió continuar la marcha.