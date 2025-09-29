Investigan a un joven por circular sin carné y a 162 km/h en La Palma

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al destacamento de Tráfico de La Palma investigan a un conductor de 24 años por un supuesto delito contra la seguridad vial tras sorprenderlo mientras conducía un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción y mientras realizaban un punto de verificación de velocidad.

El conductor circulaba por la carretera LP-5 y al llegar al kilómetro 0,100 perteneciente al municipio de Breña Baja, fue captado por el cinemómetro oficial del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en La Palma circulando a 162 km/h cuando la vía está limitada a 90 km/h, lo que constituye una infracción muy grave al Reglamento General de Circulación, articulo 52 apartado 1.

Los agentes también pudieron comprobar que el conductor no había obtenido nunca el permiso de conducir, por lo que fue informado de que sería investigado por un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo sin haber obtenido autorización administrativa para conducir.

Asimismo, también le informan de que ha cometido una infracción muy grave por el exceso de velocidad, recoge una nota de la Guardia Civil.

De los hechos investigados se instruyeron las diligencias oportunas que han sido entregadas en el Juzgado de Guardia del partido judicial de Los Llanos de Aridane en la isla de La Palma.

El hombre se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses, a una multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.