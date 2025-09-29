Herida una mujer en una colisión entre un coche y una moto en La Laguna
Una mujer de 32 años ha resultado herida este lunes de carácter moderado en una colisión entre un coche y una moto en La Laguna.
Los hechos han ocurrido pasadas las 09.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión de una moto y un vehículo en la rotonda del Padre Anchieta.
Una ambulancia del SUC evaluó a los dos ocupantes de la motocicleta y asistió a la pasajera, única herida en el incidente y, a continuación, la trasladó al centro de salud San Benito.
La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron el atestado.
