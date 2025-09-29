Detenido un cuarto implicado en el asesinato a tiros de Josué, 'el Conejero'

La Policía Nacional ha detenido a un cuarto individuo acusado de participar en junio en el asesinato a tiros de Josué D. B., conocido como 'el Conejero', en Telde.

El arresto del cuarto implicado se practicó la semana pasada en Andalucía, al igual que el tercer detenido, que cayó hace solo un mes en Sevilla.

El asesinato de 'El Conejero', de 38 años, ocurrió la tarde del 26 de junio en el barrio teldense de San José de Las Longueras. Un sicario colombiano, detenido tan solo 48 horas después, le descerrajó cinco tiros en el abdomen cuando caminaba por la calle. Luego huyó a toda velocidad en una moto y se escondió en Las Palmas de Gran Canaria.

La Policía Nacional lo localizó dos días después en la calle Presidente Alvear. Pero no iba solo. Lo acompañaba un cómplice al que los agentes también seguían, y que habría sido el encargado de parte de la logística del asesinato. Los dos, de origen colombiano, actuaron por encargo, según la investigación de la Policía Nacional, que desde el principio sostuvo que el crimen se debía a un presunto ajuste de cuentas vinculado al tráfico de droga.

Dos meses después de las dos primeras detenciones, se realizó la tercera: otro individuo también colombiano al que, esta vez, detuvieron en Andalucía, región en la que residía. Este hombre se consideró también que realizaba labores logísticas para el autor material.

Y allí, tras prolongar un mes más las pesquisas, buscaban al cuarto de los implicados, el más escurridizo y al que no logaron engrilletar hasta la semana pasada. Los agentes, según la información a la que ha accedido este diario, le seguían la pista en Península tras haber abandonado Gran Canaria al saber que iban tras él, aunque no sería Andalucía su lugar de residencia habitual.

La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde. Los otros tres acusados se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por presuntos delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.

Se desconoce todavía quién ordenó el asesinato de 'El Conejero' y, por ende, contrató a los sicarios colombianos, aunque desde el principio se sospecha que se trató de un encargo realizado por una banda rival dedicada al narcotráfico.

Lazos familiares

Josué era sobrino de José Jesús, C. A., alias José, 'el Negro'. 'El Negro' y su hijo Kilian José C. H., primo del 'Conejero', están en prisión desde abril, cuando fueron condenados a doce años de cárcel por intentar matar -también en un tiroteo- a dos personas en Jinámar hace tres años.

'El Negro' y su hijo se entregaron en comisaría por el asesinato en grado de tentativa de sus dos rivales. «Nosotros estábamos en todo momento en el Sur», afirmó 'el Negro' antes de entrar a la comisaría de Telde y dijo «no tener nada que esconder» y que todo era «un malentendido» y un «complot» de los vecinos de Lomo Las Brujas.