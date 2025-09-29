Denunciado por circular a 162 kilómetros por hora sin tener carné de conducir en La Palma

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al destacamento de Tráfico de La Palma investigaron a un conductor de 24 años de edad por un delito contra la seguridad vial, tras sorprenderlo mientras conducía un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

Los funcionarios detectaron la infracción penal mientras realizaban un punto de verificación de velocidad en la zona Este de dicha Isla.

El conductor circulaba por la carretera LP-5 y al llegar al kilómetro 0,100, en el municipio de Breña Baja, fue captado por el cinemómetro oficial del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en La Palma, circulando a 162 kilómetros por hora, a pesar de que la vía tiene un límite de 90, lo que constituye una infracción muy grave al Reglamento General de Circulación.

Realizadas las oportunas gestiones, los guardias civiles de Tráfico pudieron comprobar que el conductor no había obtenido nunca el permiso de conducir, por lo que fue informado de que sería investigado por un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo sin haber obtenido nunca autorización administrativa para conducir.

También le informaron que había cometido una infracción muy grave por el exceso de velocidad.

De los hechos investigados se instruyeron las diligencias oportunas que fueron entregadas en el Juzgado de Guardia del partido judicial de Los Llanos de Aridane en La Palma.

El delito por conducir sin carné está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a noventa días.

La infracción administrativa por exceso de velocidad lleva aparejada una sanción de 600 euros.