Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ataca con un objeto punzante a un policía local y un guardia civil en La Gomera

El agente del Instituto Armado realizó disparos e hirió al presunto agresor

Imagen de archivo de un guardia civil

Imagen de archivo de un guardia civil / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre que se encontraba muy alterado agredió con un objeto punzante a un policía local y un guardia civil en La Gomera durante la mañana de este lunes.

Como respuesta al citado ataque, el agente del Instituto Armado realizó varios disparos contra el individuo y, al menos uno de ellos, lo alcanzó en un pie.

Los hechos ocurrieron en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, según explicaron las personas consultadas.

Los integrantes del cuerpo de seguridad acudieron a un lugar de la capital insular para intervenir con un varón que se encontraba fuera de sí.

En un momento dado, el varón sacó un objeto punzante y atacó a ambos funcionarios de los cuerpos de seguridad.

Noticias relacionadas y más

Al percibir que estaba en riesgo su integridad física y su vida, el guardia civil sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos, según confirmaron las fuentes consultadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents