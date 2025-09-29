Ataca con un objeto punzante a un policía local y un guardia civil en La Gomera

Un hombre que se encontraba muy alterado agredió con un objeto punzante a un policía local y un guardia civil en La Gomera durante la mañana de este lunes.

Como respuesta al citado ataque, el agente del Instituto Armado realizó varios disparos contra el individuo y, al menos uno de ellos, lo alcanzó en un pie.

Los hechos ocurrieron en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, según explicaron las personas consultadas.

Los integrantes del cuerpo de seguridad acudieron a un lugar de la capital insular para intervenir con un varón que se encontraba fuera de sí.

En un momento dado, el varón sacó un objeto punzante y atacó a ambos funcionarios de los cuerpos de seguridad.

Al percibir que estaba en riesgo su integridad física y su vida, el guardia civil sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos, según confirmaron las fuentes consultadas.