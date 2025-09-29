Un andamio cae sobre una de las principales vías de Santa Cruz a consecuencia del viento
Todo quedó en un susto para los vecinos de la capital
A altas horas de la madrugada del pasado domingo la caída de un andamio llevó el susto a los hogares del centro de Santa Cruz de Tenerife. En la zona de Las Ramblas, la estructura cayó sobre la vía a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento que han azotado la Isla en los últimos días.
El andamio terminó obstaculizando el tránsito en uno de los carriles de la vía, situado en frente de la plaza de toros capitalina. La Policía Local del municipio hizo acto de presencia desde el primer momento para regularizar el tráfico. No se tuvo que reportar ningún daño personal dado que no pasaba por la zona ningún peatón ni vehículo.
El andamio fue retirado por los equipos de emergencias y estaba situado en un edificio que estaba sufriendo distintas obras de rehabilitación.
