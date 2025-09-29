Alertan de una desaparecida en el sur de Tenerife

SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de una mujer en el sur de Tenerife. Responde al nombre de Miroslawa B y fue vista por última vez el pasado 27 de septiembre en la zona del Fraile, en el municipio de Arona.

Tiene 51 años, mide 161 centímetros, de complexión normal, pelo negro y rizado, ojos azules y cuenta en su cuerpo con diferentes tatuajes.

Se pide a todo aquel que pueda contar con información sobre su paradero se ponga en contacto con las autoridades competentes.