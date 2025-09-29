Agrede a su pareja en un ferry en Canarias y es detenido tras el aviso del capitán del barco
El hombre, acusado de violencia de género, fue arrestado nada más llegar a puerto
Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, desplazados a la isla de Fuerteventura y adscritos a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género por supuestamente agredir a su pareja durante un viaje en barco en Canarias.
La detención se produjo después de que el capitán de la embarcación, que cubría el trayecto entre Gran Canaria y Fuerteventura, diera aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, motivo por el que los agentes se desplazaron hasta el puerto de Morro Jable, en el municipio de Pájara, donde aguardaron la llegada del buque, según ha informado la Consejería canaria de Presidencia en nota de prensa.
Los agentes recabaron la denuncia verbal de la víctima tras la llegada del barco a puerto, así como el testimonio de un pasajero y de una azafata que presenciaron la presunta agresión, por lo que se procedió a la detención del hombre.
Intervención
En cuanto al detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Puerto del Rosario.
La intervención se enmarca en las actuaciones preventivas y operativas que desarrolla la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) dentro del plan de choque en materia de seguridad ciudadana impulsado en la isla por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y refuerza el compromiso del Cuerpo General de la Policía Canaria con la protección de las víctimas de violencia de género y la defensa de los derechos fundamentales.
