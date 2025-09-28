Rescatado en una playa de Tenerife tras caer a una zona de rocas
El afectado es un hombre de 76 años que sufrió un traumatismo en una pierna
Un hombre de 76 años ha tenido que ser rescatado tras caerse en las rocas de la playa de Montaña Amarilla, en el municipio tinerfeño de Arona.
Los hechos ocurridos durante la mañana de este domingo, poco antes de mediodía. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el afectado sufrió un traumatismo en una pierna de carácter moderado, por lo que, además de ser atendido en el lugar de los hechos por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tuvo que ser trasladado a Hospiten Sur.
Antes de ello, el hombre tuvo que ser rescatado por efectivos de Bomberos de Tenerife.
En esta intervención también participaron la Guardia Civil y Protección Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión
- A prisión cuatro de los ocho últimos detenidos de la banda de Añaza por el brutal asesinato en Tenerife
- Dulce Xerach: un ‘casco azul’ de la cultura canaria
- La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife iniciará en 15 días la última fase de la mejora de la calle de La Rosa
- Las Vegas en Granadilla de Abona: un oasis en el abandono
- La vida en el caserío de Las Vegas, en Granadilla de Abona
- Los Silos se echa a la calle en peso para exigir la reapertura de su piscina