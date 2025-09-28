Rescatado en una playa de Tenerife tras caer a una zona de rocas

Un hombre de 76 años ha tenido que ser rescatado tras caerse en las rocas de la playa de Montaña Amarilla, en el municipio tinerfeño de Arona.

Los hechos ocurridos durante la mañana de este domingo, poco antes de mediodía. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el afectado sufrió un traumatismo en una pierna de carácter moderado, por lo que, además de ser atendido en el lugar de los hechos por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tuvo que ser trasladado a Hospiten Sur.

Antes de ello, el hombre tuvo que ser rescatado por efectivos de Bomberos de Tenerife.

En esta intervención también participaron la Guardia Civil y Protección Civil.