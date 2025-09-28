Rescatada una senderista tras sufrir una caída en Tenerife

Una senderista de 45 años ha tenido que ser rescatada por los bomberos tras sufrir una caída en la Cruz del Carmen, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, a causa de la caída, que se produjo sobre las 11:00 horas, la mujer sufrió una lesión que le impidió continuar la marcha.

Por este motivo, fueron activados efectivos de Bomberos de Tenerife, quienes llegaron hasta la afectada y la trasladaron hasta la zona de aparcamiento donde había llegado la ambulancia.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la herida, que presentaba un traumatismo en tobillo de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Universitario de Canarias.

En el dispositivo desplegado también participaron la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Rural.