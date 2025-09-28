Cuatro vuelos desviados en el aeropuerto Tenerife Norte por meteorología adversa
Los aviones han tenido que operar en el aeródromo del sur de la isla
Santa Cruz de Tenerife
La meteorología adversa que afecta al entorno del Aeropuerto Tenerife Norte ha obligado en la tarde de este domingo, 28 de septiembre, al desvío al aeródromo de Tenerife Sur de cuatro vuelos, según han precisado fuentes de Aena a Europa Press.
Los vuelos afectados procedían de Sevilla (Vueling), El Hierro (Binter), La Palma (Binter) y Zaragoza.
Ante esta situación, Aena, a través de sus redes sociales, recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar consultar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente.
