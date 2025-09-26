Un teléfono móvil humeando en el tranvía de Tenerife genera tensión entre los pasajeros

En la tarde de este jueves 25 de septiembre un teléfono móvil cayó al suelo dentro de un tranvía en Tenerife y comenzó a humear.

Según testigos, un pasajero reaccionó de inmediato y lo empujó con una patada hacia el exterior en la siguiente apertura de puertas para alejar el foco de riesgo del interior del vehículo.

Sin embargo, fueron muchos los pasajeros que vivieron momentos de tensión hasta que se pudo sacar del vehículo el aparato.

Humo denso

Al ver salir el dispositivo echando humo, como muestra la cuenta de Instagram @tenerifequejas, los usuarios que esperaban en el andén se apartaron con temor, dejando espacio para evitar una posible exposición, facilitar la ventilación y evitar mayores problemas en caso de una explosión del dispositivo.

Hay que recordar que ese humo es tóxico y suele indicar una falla térmica de la batería de litio, con emisión de compuestos irritantes.

Los episodios de humo en móviles suelen estar vinculados a una fuga térmica en la batería de ion-litio (golpe, defecto, sobrecalentamiento o daño previo). El humo aparece antes del fuego y ya implica peligro por la inhalación y por la posible combustión.

Pautas básicas de seguridad