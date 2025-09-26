Una mujer con alzheimer camina por la autopista del Sur de madrugada

Una mujer de 77 años, que padece alzheimer, fue localizada durante la madrugada del pasado martes, 23 de septiembre, cuando caminaba desorientada por los carriles de la autopista del Sur (TF-1), en Tenerife. Dos motoristas de la Guardia Civil de Tráfico se jugaron su integridad física para sacarla en brazos de la calzada y evitar de esa manera lo que podía haber acabado en un atropello mortal o, si cabe, en un siniestro todavía más grave.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 10 de la citada vía, a la altura de la localidad de Tabaiba, en los carriles en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

El servicio humanitario tuvo lugar en un tramo de intensa circulación, a una hora punta de entrada a la capital y con escasa visibilidad para los conductores. Hubo riesgo para la ciudadana y para los otros usuarios de la carretera que pasaban por dicho enclave.

A las seis de la madrugada, la sala operativa del 1-1-2 recibió el aviso de la presencia de un peatón en la TF-1, a la altura del municipio de El Rosario.

Dos motoristas de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de La Laguna se desplazaron a toda velocidad hasta el lugar indicado y localizaron a una mujer que caminaba por el carril derecho, cuando casi estaba a punto de invadir el izquierdo.

Además, estaba en plena curva, con el peligro añadido que ello entraña, según los datos que han trascendido.

Gracias a una rápida maniobra de frenada, los dos agentes consiguieron detener sus motos de gran cilindrada muy cerca del arcén de reducidas dimensiones que hay en dicho tramo. En una acción en la que, literalmente, se jugaron la vida, los guardias se interpusieron entre los coches y la señora de avanzada edad.

Después de tranquilizarla, pues se encontraba muy nerviosa, dichos profesionales consiguieron coger a la mujer en brazos y sacarla hasta el arcén, con lo que garantizaron su seguridad.

Los funcionarios consiguieron identificarla y saber que padece una enfermedad neurodegenerativa.

También descubrieron que la peatón se había ausentado durante la madrugada de un centro residencial de personas mayores.

Hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que llevó a la señora a un entorno seguro para poderla asistir mejor.

Además, personal de la residencia geriátrica en la que vive se desplazó a la zona y se hizo cargo de la afectada, según ha trascendido.