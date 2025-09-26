Herido un hombre de 80 años tras ser atropellado en Arona
El afectado fue trasladado al Hospital del Sur con un traumatismo craneoencefálico
Un hombre de 80 años ha resultado herido tras ser atropellado en la calle Igara, del municipio tinerfeño de Arona.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 08:51 horas y en él se solicitaba asistencia sanitaria para un peatón atropellado.
El afectado fue atendido por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en el lugar de los hechos. En concreto, sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital del Sur.
Efectivos policiales instruyeron las diligencias correspondientes.
