Un detenido en el aeropuerto Tenerife Sur por portar 21 kilos de marihuana en el equipaje

Agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del aeropuerto Tenerife Sur han detenido a un varón de 48 años procedente de un vuelo de Bruselas como presunto autor de un delito contra la salud pública -tráfico de drogas- al portar equipaje con más de 21 kilos de cogollos de marihuana.

Según ha relatado el instituto armado este viernes en una nota, durante el análisis constante de vuelos que se realiza en el aeropuerto Tenerife Sur a su llegada a tierra, el acusado levantó las sospechas de los agentes debido a su actitud de nerviosismo mientras esperaba su equipaje para abandonar la instalación.

Por ese motivo, los agentes decidieron realizar una inspección exhaustiva de su maleta, encontrando en su interior un total de 38 paquetes que contenían un total de 21,5 kilogramos de cogollos de marihuana, según el resultado del droga test realizado en una muestra de la sustancia.

El detenido, junto con la sustancia intervenida y las diligencias realizadas fue puesto a disposición judicial competente, que decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado.