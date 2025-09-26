Un coche se empotra contra una terraza en Santa Úrsula y arrolla a varias personas

Un coche eléctrico ha perdido el control en la mañana de este viernes y se ha empotrado contra la terraza de una cafetería en Santa Úrsula (Tenerife). El vehículo ha arrollado a varias personas.

La herida de mayor gravedad es una mujer con una fractura abierta en un brazo, la cual fue evacuada al Hospital Universitario de Canarias. El resto de las personas fueron atendidas por crisis de ansiedad. Caminaban por la zona en ese momento y se vieron sorprendidas por el accidente.

Según los primeros datos que han trascendido de lo ocurrido, el vehículo que protagonizó el percance chocó contra otro que estaba estacionado en la vía y a continuación alcanzó la terraza del establecimiento de restauración.

Destrozos causados por el coche que se empotró contra la terraza de una cafetería en Santa Úrsula / El Día

Recursos que acudieron al lugar del accidente

Hasta el lugar del suceso se han desplazado varias ambulancias, bomberos del Consorcio de Tenerife así como efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, entre otros recursos.

Habrá ampliación.