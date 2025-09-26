Analizan si una avería causó el accidente de Santa Úrsula

Un Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico investiga si una avería mecánica provocó el accidente ocurrido durante la mañana del viernes en Santa Úrsula, cuando el conductor de un vehículo se empotró contra la terraza de una cafetería y dejó heridas a dos clientas que se hallaban en dicho recinto.

El siniestro se produjo minutos antes de las diez de la mañana en la Carretera Provincial (TF-217).

El conductor de un BMW X2 circulaba por una vía de servicio (sentido a La Victoria) y, cuando quiso incorporarse a la Carretera Provincial, según su testimonio, el vehículo se le aceleró de forma brusca, no dio la curva, se fue directamente contra la vía de servicio del lado contrario (sentido a La Orotava), chocó contra un Opel y se introdujo en la terraza del citado local de hostelería. El automóvil sólo se detuvo contra la fachada de la cafetería.

Una mujer de 58 años sufrió un traumatismo moderado en un brazo, a la altura del hombro, con fractura abierta, según las personas consultadas. Fue llevada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC). La otra víctima, de 39 años, registró un traumatismo torácico de carácter moderado. Una ambulancia básica la evacuó a Hospital Parque Tenerife.

En el lugar intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de La Orotava, policías locales y los mencionados guardias civiles de Tráfico. Estos últimos se encargarán de la elaboración del atestado para conocer las causas reales del accidente.