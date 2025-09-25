Intervenidos en Canarias 130 kilos de cocaína que tendrían en el mercado ilegal un valor superior a los 3,5 millones de euros
La droga estaba oculta entre bultos de carne congelada en un contenedor procedente de Brasil
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria 130 kilos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Brasil. La valoración de la sustancia estupefaciente aprehendida habría alcanzado tras su venta en el mercado ilegal más de 3.500.000 euros.
La operación se efectuó el pasado 22 de septiembre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Canarias, con participación de la Policía Nacional, detectaron la droga al realizar un control físico en el Centro de Inspección Portuaria sobre un contenedor procedente de Paranagua (Brasil), con destino Tenerife.
107 paquetes
Una vez iniciada la inspección física, se observó al fondo del contenedor la presencia de cajas marcadas, en cuyo interior junto con la carne, se hallaron 107 paquetes de una sustancia que dio positivo en el narco-test por cocaína.
A partir de ese momento, se procedió a la aprehensión de la sustancia estupefaciente y los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria.
- Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica
- El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)
- Una calle 'más bonita' en Santa Cruz de Tenerife: finaliza la obra de mejora paisajística en Pío Baroja
- Llega Plenilunio Santa Cruz: más de 100 actividades en 20 emplazamientos
- El Cabildo recibe luz verde para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
- El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud
- Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife: conoce todo el programa de actos
- Herida grave una mujer al ser apuñalada en una vivienda de Tenerife