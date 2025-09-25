La Guardia Civil destruye más de 1.000 armas depositadas en la provincia de Las Palmas

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha llevado a cabo la destrucción de más de un millar de armas que permanecían en depósito en las distintas Intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia. La actuación se realizó durante el mes de septiembre en colaboración con el Servicio de Material Móvil, así como con las Comandancias de Cádiz y Sevilla.

Esta medida, desarrollada dentro del marco legal establecido por el Reglamento de Armas en vigor, tiene como fin evitar que este tipo de material pueda ser reutilizado de forma indebida o acabar en manos no autorizadas. La operación forma parte del Plan Integral de Control de Armas de Fuego (PICAF), una estrategia nacional alineada con la normativa de la Unión Europea y la Directiva de Naciones Unidas sobre armas.

Las armas fueron trasladadas a una empresa siderúrgica en la península, donde se sometieron a un proceso de fundición. El acero obtenido será reutilizado en la fabricación de productos de uso común, completando así un ciclo que transforma herramientas potencialmente peligrosas en materiales útiles para la vida cotidiana.

La Guardia Civil destruye más de un millar de armas en la provincia de Las Palmas.j / G. C.

Tipos de armas destruidas

Entre las más de 1.000 unidades destruidas se encontraban:

Escopetas , que representaron el mayor volumen.

, que representaron el mayor volumen. Rifles, carabinas, pistolas y revólveres .

. Armas blancas y de aire comprimido .

. Fusiles de pesca submarina .

. Armas de señales, de alarma y otras tipologías menos comunes.

Cada una de estas armas fue retirada conforme a distintas circunstancias legales y administrativas.

Destrucción de armas depositadas en la Guardia Civil de Las Palmas. / G. C.

Motivos de la destrucción de las armas

Las armas destruidas procedían de distintas situaciones:

Entregas voluntarias por parte de ciudadanos que solicitaron su destrucción.

Resoluciones judiciales o administrativas.

Armas que permanecieron en depósito más del año legalmente establecido.

Armas prohibidas sin identificación oficial (sin número de serie, marca o punzones).

Con esta intervención, la Guardia Civil contribuye a prevenir riesgos asociados al uso indebido de armas, como el tráfico ilegal, la reactivación de armas inutilizadas, o la fabricación artesanal de armas de fuego a partir de modelos no letales.